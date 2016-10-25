ИГ взяло ответственность за нападение в Пакистане

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла себя ответственность за нападение на полицейскую академию в Пакистане, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Amaq.

Как сообщалось, вооруженные люди напали на тренировочный центр полиции на окраине Кветты. Там находилось порядка 700 человек.

Террористы пробрались ворвались в общежитие курсантов и открыли беспорядочную стрельбу по безоружным людям. Всего нападавших было не более шести человек.

Уже известно о 59 погибших.