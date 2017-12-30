ИГ взяла ответственность за взрыв в магазине Петербурга
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ – запрещена в РФ) взяла ответственность за теракт в магазине Санкт-Петербурга.
Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на группу SITE, которая специализируется на мониторинге СМИ джихадистов.
Взрыв в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря. Мощность устройства составила 150 граммов в тротиловом эквиваленте. Бомба содержала болты и гайки в качестве поражающих элементов.
В результате взрыва пострадали 14 человек.
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