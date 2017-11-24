По взрыву в Мурманске возбуждено дело

По факту взрыва бытового газа в одном из жилых домов Мурманска возбуждено уголовное дело.

Расследование ведется по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следователи опрашивают очевидцев происшествия и изымают документацию, связанную с эксплуатацией газового оборудования.

Причины взрыва пока не называются. Они будут установлены в ходе расследования, сообщает ТАСС со ссылкой на управление СКР по региону.

Взрыв произошел несколько часов назад. В результате в доме оказалась выбита панель и частично обрушилась кровля. Кроме того, возник пожар, который к настоящему времени уже потушен. В результате инцидента пострадали два человека.