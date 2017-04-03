Взрывное устройство в метро Петербурга было спрятано в огнетушитель
Взрывное устройство, обнаруженное на станции метро «Площадь восстания» в Санкт-Петербурге, было спрятано в огнетушителе, сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, в противопожарное устройство было заложено около одного килограмма тротила.
В настоящий момент взрывное устройство обезврежено.
3 апреля в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв, в результате которого погибли 12 человек. Генпрокуратура РФ назвала произошедшее терактом, сообщает «Вести.ру».
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии