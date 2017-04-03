Взрывное устройство в метро Петербурга было спрятано в огнетушитель

Взрывное устройство, обнаруженное на станции метро «Площадь восстания» в Санкт-Петербурге, было спрятано в огнетушителе, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в противопожарное устройство было заложено около одного килограмма тротила.

В настоящий момент взрывное устройство обезврежено.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв, в результате которого погибли 12 человек. Генпрокуратура РФ назвала произошедшее терактом, сообщает «Вести.ру».