Взрывное устройство в Манчестере было начинено гвоздями

Взрывное устройство, сработавшее во время концерта на стадионе в британском Манчестере, был начинено гвоздями.

Об этом свидетельствует характер ранений, полученных пострадавшими в результате инцидента. По словам медиков, они напоминают повреждения, оставляемые шрапнелью, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Произошедшее расценивается британскими властями как теракт. По одной из версий, взрывное устройство мог привести в действие смертник.

Жертвами инцидента стали 19 человек, еще 50 получили ранения. Полиция призывает людей не приближаться к стадиону, а также просит очевидцев сообщать любые сведения, полезные для следствия.