При взрыве водонагревателя под Москвой пострадали двое детей
В Подмосковье при взрыве водонагревателя пострадали двое детей. Инцидент произошел в деревне Новогуслево Талдомского городского округа.
Взрыв привел к обрушению стены и межкомнатных перегородок. Взрывная волна выбила пять окон, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».
Пострадавшие дети были доставлены в Дмитровскую больницу. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.
В ликвидации последствий взрыва участвовали 27 человек и 8 единиц техники.
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