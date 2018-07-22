При взрыве водонагревателя под Москвой пострадали двое детей

В Подмосковье при взрыве водонагревателя пострадали двое детей. Инцидент произошел в деревне Новогуслево Талдомского городского округа.

Взрыв привел к обрушению стены и межкомнатных перегородок. Взрывная волна выбила пять окон, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Пострадавшие дети были доставлены в Дмитровскую больницу. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

В ликвидации последствий взрыва участвовали 27 человек и 8 единиц техники.

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