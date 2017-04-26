При взрыве на молокозаводе в Якутии погибли люди

В якутском селе Арылах два человека погибли и два пострадали при взрыве на молокозаводе.

Выяснилось, взорвался парообразователь аппарата по стерилизации молока. Завод принадлежит компании «АЛРОСА».

Начальник пресс-службы АК «АЛРОСА» Андрей Матвеев рассказал, что причины взрыва неизвестны, на месте проводится выяснение обстоятельств произошедшего, сообщает РБК.

Погибшие — ​упаковщица-укладчица 1980 года рождения и слесарь-оператор 1954 года рождения.

АЛРОСА — российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов (по состоянию на 2012 год). Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.