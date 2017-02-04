При взрыве в Луганске погиб глава управления народной милиции

Начальник управления народной милиции самопровозглашенной Луганской республики Олег Анащенко погиб при взрыве автомобиля.

«4 февраля в 07:50 на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в результате террористического акта - подрыва автомобиля - убит начальник управления народной милиции ЛНР полковник Анащенко О. В." - подтвердили в ЛуганскИнформЦентре.

Ранее сообщалось, что в машине находилось двое человек. О личности еще одной жертвы не сообщается.

Приоритетной версией случившегося рассматривают теракт со стороны украинских спецслужб «с целью дестабилизации обстановки в республике».