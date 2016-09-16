При взрыве в жилом доме в Дижоне пострадал 21 человек

Число пострадавших в результате взрыва в жилом многоэтажном доме в городе Дижон на востоке Франции достигло 21, сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал BFM TV.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

По последним данным, 15 человек были госпитализированы, двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Еще шесть человек находятся в шоковом состоянии.

Взрыв спровоцировал частичное обрушение здания. По предварительным данным, он произошел из-за утечки газа.