При взрыве в жилом доме в Дижоне пострадал 21 человек
Число пострадавших в результате взрыва в жилом многоэтажном доме в городе Дижон на востоке Франции достигло 21, сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал BFM TV.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших.
По последним данным, 15 человек были госпитализированы, двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Еще шесть человек находятся в шоковом состоянии.
Взрыв спровоцировал частичное обрушение здания. По предварительным данным, он произошел из-за утечки газа.
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