При взрыве газа в Ярославле один человек получил ожоги

Взрыв бытового газа произошел в одном из домов по улице Урицкого в Ярославле. В результате происшествия пострадал один человек – он получил ожоги и травмы.

«Хозяин квартиры, 1980 года рождения, получил телесные повреждения. С ожогами мужчина доставлен в больницу. В квартире выбиты стекла», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Ярославской области.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. Они выполняют осмотр места и опрашивают очевидцев, передает телеканал «360».

Ранее по факту наезда танка Т-60 на троих человек в парке Санкт-Петербурга СКР возбудил уголовное дело.