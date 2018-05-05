При взрыве газа в Ярославле один человек получил ожоги
Взрыв бытового газа произошел в одном из домов по улице Урицкого в Ярославле. В результате происшествия пострадал один человек – он получил ожоги и травмы.
«Хозяин квартиры, 1980 года рождения, получил телесные повреждения. С ожогами мужчина доставлен в больницу. В квартире выбиты стекла», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Ярославской области.
В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. Они выполняют осмотр места и опрашивают очевидцев, передает телеканал «360».
Ранее по факту наезда танка Т-60 на троих человек в парке Санкт-Петербурга СКР возбудил уголовное дело.
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