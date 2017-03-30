При взрыве на бывшем московском заводе погибли два человека
Два человека стали жертвами взрыва на территории бывшего столичного завода «Молния».
По версии прибывших на место происшествия сотрудников экстренных служб, произошел взрыв баллона. Обстоятельства происшествия уточняются. По факту взрыва будет проведена проверка.
В результате инцидент пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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