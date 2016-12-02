При взрыве автоцистерны в Стамбуле погиб один человек и двое получили ранения
В стамбульском районе Бююкчекмедже в результате взрыва автомобильной цистерны с нефтепродуктами погиб один человек и еще двое получили ранения.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что взрыв произошел на танкере, однако эта информация не подтвердилась, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Cumhuriyet.
По данным издания, взрыв произошел в результате проведения сварочных работ. На месте происшествия работают пожарные и скорая помощь.
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