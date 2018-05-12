От взрыва телебашни в Екатеринбурге камни прилетели в машины

В результате взрыва в Екатеринбурге на месте недостроенной телебашни был нанесен ущерб автомобилям, припаркованным во дворе соседнего жилого комплекса.

По словам очевидцев, избежать трагедии удалось благодаря тому, что инцидент случился утром. Взрывная волна разбила стекла по меньшей мере двух машин, передает агентство «URA.RU». В пресс-службе компании, организовавшей снос башни, подтвердили эту информацию.

«Мы подтверждаем факт этого очень неприятного инцидента, и руководство АО «Ледовая арена» и «Р.В.С.» готово полностью возместить причиненный ущерб владельцу транспортного средства», - рассказала сотрудница пресс-службы Нина Пелевина.

В настоящее время территорию жилого комплекса осматривают сотрудники администрации, на месте находятся полицейские.

Работы по ликвидации недостроенной телебашни выполняла компания «Р.В.С.» («Работы. Взрывные. Специальные» — прим.) по заказу УГМК. На месте башни планируется построить многофункциональный спортивно-культурный комплекс.