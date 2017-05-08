Два взрыва прогремели в ДНР перед проездом кортежа Захарченко

Два взрыва прогремели на дороге, ведущей к мемориальному комплексу «Саур-Могила» в ДНР.

Как уточняется в материале, в момент взрывов кортеж главы ДНР Александра Захарченко и колонна с журналистами направлялись к комплексу для проведения памятного мероприятия ко Дню Победы.

В результате происшествия пострадавших нет. Трасса в Шахтерском районе, где прогремели взрывы, временно перекрыта, сообщает «Интерфакс».