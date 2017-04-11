Три взрыва прогремели у автобуса с футболистами «Боруссии»

Три взрыва прогремели рядом с автобусом, в котором находились игроки футбольного клуба «Боруссия Дортмунд».

В результате инцидента был ранен футболист Марк Бартра. Он был доставлен в близлежащую больницу. Остальные игроки не пострадали и находятся в безопасности.

Сегодня ФК «Боруссия» должен был сыграть с клубом «Монако» в Дортмунде, однако в связи с происшествием матч Лиги Чемпионов решено перенести на среду, 12 апреля.

На месте происшествия находится полиция, сообщает «Интерфакс».