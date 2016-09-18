От взрыва в Нью-Йорке пострадали 29 человек

В субботу вечером в районе Челси города Нью-Йорка произошел взрыв. Один человек пострадал серьезно, еще 28 человек ранены.

Взрыв произошел примерно в 20:30 по местному времени (03:30 мск воскресенья) между 23-й улицей и 6-й авеню, сообщает ТАСС. Пожарный департамент Нью-Йорка сообщил, что на Манхэттене сработало взрывное устройство. Основные пострадавшие получили травмы от осколков стекла.

Вчера во время марафона в Нью-Джерси произошел взрыв, устройство было заложено в мусорный бак. Мероприятие было задержано, поэтому никто не пострадал.

Данных о связи между взрывами нет. Также неизвестно, имеется ли у взрывов связь с терактами.