В США от взрыва газа пострадали семь человек

В американском штате Алабама произошел взрыв газопровода. В результате происшествия пострадали не менее семи человек.

– Взрыв произошел на газопроводе Colonial Pipeline и произошел приблизительно в миле западнее от места предыдущего инцидента, – рассказал губернатор штата. Месяц назад на этом трубопроводе произошла утечка. Инцидент оказал влияние на рост цен на бензин, сообщает РИА "Новости".

Граждан, живущих в радиусе трех километров от места взрыва, эвакуировали. Пострадавшие в результате происшествия доставлены в больницы с помощью вертолета. На месте происшествия работают спасатели.