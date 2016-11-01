В США от взрыва газа пострадали семь человек
В американском штате Алабама произошел взрыв газопровода. В результате происшествия пострадали не менее семи человек.
– Взрыв произошел на газопроводе Colonial Pipeline и произошел приблизительно в миле западнее от места предыдущего инцидента, – рассказал губернатор штата. Месяц назад на этом трубопроводе произошла утечка. Инцидент оказал влияние на рост цен на бензин, сообщает РИА "Новости".
Граждан, живущих в радиусе трех километров от места взрыва, эвакуировали. Пострадавшие в результате происшествия доставлены в больницы с помощью вертолета. На месте происшествия работают спасатели.
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