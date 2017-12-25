Взрыва на борту разбившегося Ту-154 Минобороны не было
Катастрофа самолета Ту-154 Минобороны РФ, рухнувшего в Черное море в декабре прошлого года, произошла не из-за взрыва на борту. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По ее словам, следствие исключило версию о взрыве на основе результатов судебно-медицинских, молекулярно-генетических, взрыво-технических и фоноскопической экспертиз, сообщает «ТВ Центр».
Трагедия произошла 25 декабря 2016 года. Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим. На его борту находились 92 человека, в числе которых военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли.
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