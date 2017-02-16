Взрыв убил в пакистанском мавзолее десятки человек

По меньшей мере, 30 человек погибли и около 100 получили различные ранения в результате теракта в городе Сехван-Шариф на юге Пакистана.

Взрыв произошел в тот момент, когда люди собрались в мавзолее почитаемого последователями суфизма философа, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание Pakistan today.

Трагедия, предположительно, стала результатом атаки террориста-смертника. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.