Взрыв произошел на атомной электростанции во Франции

Сегодня примерно в 10:00 по местному времени на АЭС «Фламанвиль» на северо-западе Франции зафиксирован взрыв.

Атомная электростанция «Фламанвиль» - действующая, и в результате происшествия могут быть раненые, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

По информации на данный момент, риска выброса радиоактивных веществ нет. Местная префектура не планируют задействовать планы PPI – защитные и спасательные мероприятия при чрезвычайной ситуации на АЭС.