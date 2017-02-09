Взрыв произошел на атомной электростанции во Франции
Сегодня примерно в 10:00 по местному времени на АЭС «Фламанвиль» на северо-западе Франции зафиксирован взрыв.
Атомная электростанция «Фламанвиль» - действующая, и в результате происшествия могут быть раненые, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
По информации на данный момент, риска выброса радиоактивных веществ нет. Местная префектура не планируют задействовать планы PPI – защитные и спасательные мероприятия при чрезвычайной ситуации на АЭС.
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