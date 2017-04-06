Взрыв прогремел рядом со школой в Ростове-на Дону
Рядом с одной из школ Ростова-на-Дону сработало неизвестное взрывное утройство.
Как уточняется в сообщении, инцидент произошел на углу улиц Социалистической и Нахичеванской у лицея №5.
По предварительным данным, сторож лицея нашел у образовательного учреждения предмет, похожий на фонарик. Он поднял его с земли, чтобы внимательнее рассмотреть, после этого произошел взрыв, в результате которого у мужчины оторвало кисть руки.
Сейчас на месте работают оперативные службы, сообщает Ura.ru.
По неподтвержденной информации, взрывчатку также нашли и в самой школе.
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