Взрыв прогремел рядом со школой в Ростове-на Дону

Рядом с одной из школ Ростова-на-Дону сработало неизвестное взрывное утройство.

Как уточняется в сообщении, инцидент произошел на углу улиц Социалистической и Нахичеванской у лицея №5.

По предварительным данным, сторож лицея нашел у образовательного учреждения предмет, похожий на фонарик. Он поднял его с земли, чтобы внимательнее рассмотреть, после этого произошел взрыв, в результате которого у мужчины оторвало кисть руки.

Сейчас на месте работают оперативные службы, сообщает Ura.ru.

По неподтвержденной информации, взрывчатку также нашли и в самой школе.