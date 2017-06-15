Взрыв в китайском детском саду убил семь человек
В результате взрыва в детском саду в Китае погибли по меньшей мере семь человек.
Инцидент произошел в городе Фэнсянь, в восточной провинции Цзянсу. Помимо семерых погибших, пострадали еще 66 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Причины происшествия неизвестны. Полиция Китая начала расследование. Точной информации о взрыве, количестве жертв и пострадавших правоохранители пока предоставить не могут.
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