Взрыв в китайском детском саду убил семь человек

В результате взрыва в детском саду в Китае погибли по меньшей мере семь человек.

Инцидент произошел в городе Фэнсянь, в восточной провинции Цзянсу. Помимо семерых погибших, пострадали еще 66 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Причины происшествия неизвестны. Полиция Китая начала расследование. Точной информации о взрыве, количестве жертв и пострадавших правоохранители пока предоставить не могут.