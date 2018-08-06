Взрыв бензовоза в итальянской Болонье разметал людей по шоссе

В результате взрыва бензиновой автоцистерны в итальянском городе Болонья есть жертвы.

Грузовик с бензином рванул из-за столкновений с автомобилями на трассе неподалеку от аэропорта Болоньи. Взрыв привел к обрушению участка эстакады.

Огонь перекинулся на автосалон, расположенный у дороги рядом с местом происшествия. В результате загорелись автомобили на стоянке. Некоторые из них также взорвались после возгорания горючего в баках.

По меньшей мере, один человек погиб и еще 55 пострадали, 14 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

Близлежащие дороги перекрыты.

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