Во взрослых поликлиниках Подмосковья введу электронные карточки
Во всех поликлиниках для взрослых в Московской области будет введен электронный документооборот. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев.
«Мы стараемся сделать систему оказания медицинской помощи современной и удобной для пациентов. Очереди в поликлиниках, старые окошки регистратур и бумажные «карточки» уходят в прошлое», - цитирует главу области интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Губернатор отметил необходимость равняться на мировой опыт и распорядился в текущем году подключить к скоростному интернету полторы тысячи объектов здравоохранения.
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