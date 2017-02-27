Взрослые люди не должны пить молоко
Ученые выяснили, что молоко, бесспорно, полезно, однако пить его нужно не всегда и не всем. Изучением воздействия молока на организм человека занималась группа американских специалистов, сделавшая по итогам исследований следующий вывод: более 55 процентов людей не переваривают молоко правильно.
Из-за неправильного переваривания организмом человека лактозы, могут явиться следующие проблемы: вздутие живота, расстройство желудочно-кишечного тракта и диарея, - сообщает «Экономика сегодня».
При этом исследователи отмечают, что переживать из-за этого не стоит, поскольку непереносимость лактозы является естественным процессом.
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