Взрослые люди не должны пить молоко

Ученые выяснили, что молоко, бесспорно, полезно, однако пить его нужно не всегда и не всем. Изучением воздействия молока на организм человека занималась группа американских специалистов, сделавшая по итогам исследований следующий вывод: более 55 процентов людей не переваривают молоко правильно.

Из-за неправильного переваривания организмом человека лактозы, могут явиться следующие проблемы: вздутие живота, расстройство желудочно-кишечного тракта и диарея, - сообщает «Экономика сегодня».

При этом исследователи отмечают, что переживать из-за этого не стоит, поскольку непереносимость лактозы является естественным процессом.