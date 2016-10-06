Взломавшие базу данных WADA хакеры нашли данные на 200 спортсменов из США

Хакерская группа Fancy Bears, взломавшая базу данных Всемирного антидопингового агентства, опубликовала очередную порцию материалов, свидетельствующих о работе WADA.

Так, хакерам удалось установить, что более 200 американских спортсменов имели официальное разрешение на применение допинга, - сообщает «Спортфакт» со ссылкой сайт Fancy Bears.

Также в распоряжение хакеров попали несколько частных писем спортивных чиновников США, в том числе научного руководителя Антидопингового агентства США (USADA) доктора Мэттью Федорука.

Ранее сообщалось, что сотни спортсменов, в том числе олимпийские чемпионы и чемпионы мира имеют официальное разрешение на применение запрещенных препаратов по медицинским показаниям.

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