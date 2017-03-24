Взаимосвязи между поседением и стрессом нет

Научные сотрудники из Великобритании установили, что появление седины никак не связано со стрессом.

По словам исследователей, появление седых волос не стоит связывать со стрессом — сильное влияние на то, когда волосы начинают седеть, оказывает генетика, - сообщает «Экономика сегодня».

Они также добавили, что дети будут седеть приблизительно в том же возрасте, что и их родители.