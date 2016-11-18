В МИД РФ вызвала недоумение позиция по резолюции ООН о запрете героизации нацизма

Проект резолюции ООН по борьбе с героизацией нацизма, представленный на рассмотрение Россией, не был поддержан делегатами США, Украины и Палау, еще 48 стран воздержались при голосовании, что вызвало недоумение в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Неготовность некоторых делегаций поддержать проект, представленный Россией вместе с группой соавторов, которая с каждым годом становится все более многочисленной, вызывает недоумение и разочарование, тем более что упорные попытки объяснить эту позицию заботой о свободе выражения мнений выглядят, мягко говоря, неубедительно», — цитирует РИА «Новости» распространенное пресс-службой МИД РФ заявление.

Вместе с тем в министерстве отметили, что результаты голосования продемонстрировали растущую поддержку международного сообщества этой традиционной российской инициативе, которая в этом году была представлена в Генеральной Ассамблее ООН уже в 12-й раз.

В прошлом году против принятия документа голосовала еще и Канада, в этот раз она воздержалась.