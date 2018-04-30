МЧС выявило нарушения в каждом втором торговом центре
По итогам проверки МЧС и прокуратуры оказалось, что в каждом втором торгово-развлекательном центре страны есть нарушения требований противопожарной безопасности.
«МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются», - сообщил глава МЧС Владимир Пучков.
Министр заявил, что многие ТРЦ построены с нарушениями, передает «Интерфакс». С 1 мая в них будут организованы учения, в ходе которых персонал и администрация объектов отработают действия на случай пожара.
Ранее Генпрокуратура приняла более 120 заявлений, в том числе о закрытии нескольких торговых центров из-за нарушений правил пожарной безопасности.
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