ЦБ РФ выявил около тысячи «черных кредиторов»

В 2016 году Центробанк России выявил 965 организаций, занимавшихся незаконным потребительским кредитованием. Данные о них переданы в Генпрокуратуру.

В ЦБ отметили, что за прошлый год число нелегальных кредиторов возросло в вдвое по сравнению с 2015 годом. Тогда регулятор обнаружил 430 таких организаций, сообщают «Известия».

Помимо этого, ЦБ направил в прокуратуру около сотни обращений по 84 банкам, ведущим сомнительную деятельность. В 2015 году таких организаций было примерно на четверть меньше.

«Наша деятельность направлена на создание условий, при которых выгода от недобросовестного поведения как для организаций, так и для их сотрудников будет полностью нивелироваться применением эффективных и соразмерных мер наказания», - отметили в ЦБ. Взаимодействие с Генпрокуратурой направлено на скорейшее и оптимальное решение данной задачи.