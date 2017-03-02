ЦБ РФ выявил около тысячи «черных кредиторов»

В 2016 году Центробанк России выявил 965 организаций, занимавшихся незаконным потребительским кредитованием. Данные о них переданы в Генпрокуратуру.

В ЦБ отметили, что за прошлый год число нелегальных кредиторов возросло в вдвое по сравнению с 2015 годом. Тогда регулятор обнаружил 430 таких организаций, сообщают «Известия».

Помимо этого, ЦБ направил в прокуратуру около сотни обращений по 84 банкам, ведущим сомнительную деятельность. В 2015 году таких организаций было примерно на четверть меньше.

«Наша деятельность направлена на создание условий, при которых выгода от недобросовестного поведения как для организаций, так и для их сотрудников будет полностью нивелироваться применением эффективных и соразмерных мер наказания», - отметили в ЦБ. Взаимодействие с Генпрокуратурой направлено на скорейшее и оптимальное решение данной задачи.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Организации: Банк России
Следующая новость Приднестровье объявило российский триколор вторым государственным флагом

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО