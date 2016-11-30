Выяснены причины ухудшения зрения у космонавтов

В течение многих лет ученые разных стран пытались понять, почему длительный пребывание на орбите часто вызывает у космонавтов проблемы со зрением.

Согласно итогам нового исследования, проблемы со зрением, которые задевают космонавтов после продолжительных полетов, объединены с изменением объема жидкости вокруг головного и спинного мозга, - сообщает «Дни 24».