Выяснены причины ухудшения зрения у космонавтов
В течение многих лет ученые разных стран пытались понять, почему длительный пребывание на орбите часто вызывает у космонавтов проблемы со зрением.
Согласно итогам нового исследования, проблемы со зрением, которые задевают космонавтов после продолжительных полетов, объединены с изменением объема жидкости вокруг головного и спинного мозга, - сообщает «Дни 24».
Следующая новость Директор ЦРУ предостерег Трампа от сближения с РФ по сирийскому вопросу
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии