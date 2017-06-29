Вывоз мусора подорожает из-за закрытия свалки в Балашихе

Закрытие полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе может привести к росту тарифов на вывоз мусора до 30 процентов.

По данным источника «РБК», издержки московских компаний после закрытия свалки выросли на 15-20 процентов из-за роста протяженности маршрутов.

В материале отмечается, что 90 процентов мусора на полигон «Кучино» в Балашихе шло из Москвы. На оставшихся свалках скопились очереди из мусоровозов. Некоторые машины по 12 часов ожидают разгрузки.

По некоторым данным, повышение тарифов для коммерческих компаний может произойти уже 1 июля текущего года.

15 июня жители Балашихи пожаловались в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» на мусорную свалку, которая находится в 200 метрах от жилых домов. По их словам, многочисленные обращения в администрацию города были проигнорированы. 22 июня президент РФ распорядился немедленно закрыть полигон, а уже 23 июня свалка прекратила прием отходов. Глава Балашихи на фоне разгоревшегося скандала подал в отставку по собственному желанию, сообщает «Федерал пресс».

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