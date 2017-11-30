ЛНР вывесили российские флаги

В Луганске на некоторых административных зданиях, наряду с флагами самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), вывесили российский триколор.

В частности, флаги РФ появились на зданиях МВД республики, ГИБДД и отделения полиции, о чем свидетельствуют фото, опубликованные «Новой газетой».

По сведениям издания, флаги вывешены по инициативе министра внутренних дел Игоря Корнета. Москва к этому не имеет никакого отношения. При этом никаких заявлений о необходимости вхождения ЛНР в состав России не последовало.