ЛНР вывесили российские флаги
В Луганске на некоторых административных зданиях, наряду с флагами самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), вывесили российский триколор.
В частности, флаги РФ появились на зданиях МВД республики, ГИБДД и отделения полиции, о чем свидетельствуют фото, опубликованные «Новой газетой».
По сведениям издания, флаги вывешены по инициативе министра внутренних дел Игоря Корнета. Москва к этому не имеет никакого отношения. При этом никаких заявлений о необходимости вхождения ЛНР в состав России не последовало.
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