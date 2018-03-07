В США вывели устойчивый к засухе сорт табака
Американские ученые из университета Иллинойса сумели получить сорт табака, способный расти при постоянной нехватке влаги.
Специалисты модифицировали ДНК растения, внеся изменения в гены, которые управляют работой пор на листьях.
Ученые пояснили, что растения поглощают углекислый газ через так называемые устьица. Через них они также теряют большую часть потребляемой влаги. Работой устьиц управляет ген и белок PsbS – он сужает или расширяет поры в зависимости от концентрации углекислоты в окружающей среде. Специалисты нашли способ управлять этим процессом в любой ситуации.
Исследователи подчеркнули, что упомянутый ген является общим для всех растений, что позволяет сделать засухоустойчивыми и другие культуры, сообщает издание Nature Communications.
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