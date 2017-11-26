ВТБ вытеснил банкоматы Сбербанка в московском метро
Банк ВТБ выиграл тендер на установку в столичной подземке своих банкоматов. Они заменят банкоматы Сбербанка.
В пресс-службе ВТБ рассказали: «Всего планируется установить 94 устройства на 65 станциях, из них 30 АТМ уже установлены».
Банк выиграл тендер 12 сентября 2017 года, передает РБК. Банкоматы установят в вестибюлях московского метро сроком на пять лет.
Сбербанк в ближайшее время демонтирует свои банкоматы, уточняет телеканал «360». В пресс-службе банка пояснили: «В настоящее время Сбербанк выводит устройства самообслуживания из метрополитена, так как тендер на установку устройств на территории метрополитена выиграл другой банк».
В ноябре в Казани появился банкомат, который выдает биткоины.
Следующая новость У подмосковного бизнесмена украли партию красной икры на миллион рублей
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии