ВТБ вытеснил банкоматы Сбербанка в московском метро

Банк ВТБ выиграл тендер на установку в столичной подземке своих банкоматов. Они заменят банкоматы Сбербанка.

В пресс-службе ВТБ рассказали: «Всего планируется установить 94 устройства на 65 станциях, из них 30 АТМ уже установлены».

Банк выиграл тендер 12 сентября 2017 года, передает РБК. Банкоматы установят в вестибюлях московского метро сроком на пять лет.

Сбербанк в ближайшее время демонтирует свои банкоматы, уточняет телеканал «360». В пресс-службе банка пояснили: «В настоящее время Сбербанк выводит устройства самообслуживания из метрополитена, так как тендер на установку устройств на территории метрополитена выиграл другой банк».

В ноябре в Казани появился банкомат, который выдает биткоины.