США высылают в космос спутник для изучения пульсаров

Американское космическое агентство НАСА проведет первую в мире демонстрацию рентгеновской навигации в космосе во время изучения самых плотных объектов Вселенной – нейтронных звезд, или пульсаров.

В течение миссии продолжительностью полтора года космический модуль будет собирать рентгеновские лучи, излучаемые мощными магнитными полями нейтронных звезд и горячих пятен, сообщает Astronews.ru.

В рамках этой миссии будут проведены эксперименты по использованию пульсаров для целей автономной космической навигации, которая может осуществляться без поддержки сети НАСА.

Пульсар — космический источник радио, оптического и рентгеновского излучения, приходящих на Землю в виде периодических всплесков (импульсов).

Согласно доминирующей астрофизической модели, пульсары представляют собой вращающиеся нейтронные звёзды с магнитным полем, которое наклонено к оси вращения, что вызывает модуляцию приходящего на Землю излучения.