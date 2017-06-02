США высылают в космос спутник для изучения пульсаров
Американское космическое агентство НАСА проведет первую в мире демонстрацию рентгеновской навигации в космосе во время изучения самых плотных объектов Вселенной – нейтронных звезд, или пульсаров.
В течение миссии продолжительностью полтора года космический модуль будет собирать рентгеновские лучи, излучаемые мощными магнитными полями нейтронных звезд и горячих пятен, сообщает Astronews.ru.
В рамках этой миссии будут проведены эксперименты по использованию пульсаров для целей автономной космической навигации, которая может осуществляться без поддержки сети НАСА.
Пульсар — космический источник радио, оптического и рентгеновского излучения, приходящих на Землю в виде периодических всплесков (импульсов).
Согласно доминирующей астрофизической модели, пульсары представляют собой вращающиеся нейтронные звёзды с магнитным полем, которое наклонено к оси вращения, что вызывает модуляцию приходящего на Землю излучения.
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