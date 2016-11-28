Высыхание подземных океанов приведет к гибели Земли
Процесс высыхания подземных океанов может повергнуть к исчезновению всего живого на земле. По суждению ученых, человеческая деятельность снизит уровень воды в водоемах до катастрофической отметки через 100 тысяч лет.
Серию исследований провели эксперты из Техасского университета в Остине. Специалисты на протяжении нескольких лет регистрируют последовательное уменьшение уровня воды в Мировом океане. Под угрозу попали и так называемые подземные океаны, которые возникли под гранитным слоем земной коры,- сообщает «Мир 24».
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