Высыхание подземных океанов приведет к гибели Земли

Процесс высыхания подземных океанов может повергнуть к исчезновению всего живого на земле. По суждению ученых, человеческая деятельность снизит уровень воды в водоемах до катастрофической отметки через 100 тысяч лет.

Серию исследований провели эксперты из Техасского университета в Остине. Специалисты на протяжении нескольких лет регистрируют последовательное уменьшение уровня воды в Мировом океане. Под угрозу попали и так называемые подземные океаны, которые возникли под гранитным слоем земной коры,- сообщает «Мир 24».