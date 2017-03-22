В ОНФ выступили за создание кооперативного кодекса РФ
Эксперты отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Московской области выступили с инициативой разработки единого кооперативного кодекса РФ.
По их мнению, заниматься разработкой проекта должна рабочая группа, в состав которой войдут представители от всех кооперативов. Решение о создании такой группы было принято в ходе заседания круглого стола с участием представителей правительства Московской области, регионального штаба ОНФ, областной думы и кооперативного движения, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Рабочей группе предстоит подготовить рекомендации для кодекса и прочих нормативных актов. Все ее предложения будут направлены в органы юстиции для обработки и подготовки законопроекта «О кооперативах».
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