В ЕР выступили с инициативой о поддержке одаренных детей

В «Единой России» предложили министерству культуры создать центры по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи. По словам гендиректора Института развития образования в сфере культуры и искусства Ирины Домогацкой, сегодня такая поддержка приобретает особую актуальность.

Она уточнила, что фракция предлагает создавать указанные центры на базе ведущих школ страны, учитывая опыт Образовательного фонда «Талант и успех».

«Наше государство уже много делает для выявления и развития одаренных детей и молодежи. Следует продолжать… создавать условия для развития их творческих способностей в детских школах искусств», - цитирует ее РИА ФедералПресс.