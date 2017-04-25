В ЕР выступили с инициативой о поддержке одаренных детей
В «Единой России» предложили министерству культуры создать центры по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи. По словам гендиректора Института развития образования в сфере культуры и искусства Ирины Домогацкой, сегодня такая поддержка приобретает особую актуальность.
Она уточнила, что фракция предлагает создавать указанные центры на базе ведущих школ страны, учитывая опыт Образовательного фонда «Талант и успех».
«Наше государство уже много делает для выявления и развития одаренных детей и молодежи. Следует продолжать… создавать условия для развития их творческих способностей в детских школах искусств», - цитирует ее РИА ФедералПресс.
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