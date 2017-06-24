РПЦ выступила за изучение церковнославянского языка в школе

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков выступил за изучение основ церковнославянского языка в школе.

Как пишет РИА Новости, на этом языке ведутся церковные службы в Русской православной церкви, а многие слова современного русского языка перешли из церковнославянского.

Волков пояснил: «Неплохо было бы в школе изучать, по крайней мере, основы церковнославянского языка — просто для общего культурного уровня».

Ранее с предложением рассмотреть подобную инициативу выступила президент Российской академии образования профессор Людмила Вербицкая в рамках презентации первого тома «Большого словаря церковнославянского языка Нового времени».