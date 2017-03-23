Выступавшим в Крыму вместе с Самойловой певицам не запретили въезд на Украину

В концерте в городе Керчь, состоявшемся 27 июня 2015 года, на одной сцене вместе с Юлией Самойловой выступали певица Бьянка и группа 5sta family. Однако Служба безопасности Украины никогда не вводила запретительные санкции в отношении Бьянки и бывшей солистки 5sta family Юлианны Карауловой.

После упомянутого концерта исполнительницы неоднократно гастролировали на Украине, что подтверждают афиши выступлений и снимки. На двойные стандарты, применяемые украинской стороной, обратил внимание юрист Сергей Жорин.

- Это выходит за рамками правового поля и не имеет никакого отношения к закону, основной принцип которого — равенство и объективность, а здесь мы видим избирательность. Это прозрачная ситуация, направленная на сведение счетов с российской стороной, - цитирует Жорина «Лайф».

Правозащитник считает, что Самойловой необходимо обратиться в Европейский суд по правам человека.

- Надо обжаловать действия украинской стороны в соответствии с регламентом «Евровидения» и в Европейском суде по правам человека. Международная конвенция о правах говорит о том, что каждый свободен в перемещении. Также никто не может преследоваться, исходя из его мнений, суждений, - заявил юрист.

Ранее сообщалось, что российской представительнице на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве с 9 по 12 мая, запрещен въезд на территорию Украины в связи с тем, что она принимала участие в концерте в Крыму без разрешения на это со стороны соответствующих структур в Киеве и тем самым нарушила украинские законы.

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