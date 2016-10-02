МИД РФ выступает против закрытия границ со странами Средней Азии

Закрытие границ со Среднеазиатскими странами с целью решения миграционных проблем и усиления борьбы с экстремизмом, не приведет к желаемому результату. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Думаю, что это не решение проблемы. Контроль, иммиграционная политика, понимание собственных интересов и их отстаивание - это доминантные вещи. При этом развитие интеграционных процессов как раз и является прививкой против того, что в эти страны вместо экономического развития, прогресса, науки будут проходить легко ложащиеся на сознание людей, особенно малообеспеченных, экстремизм, терроризм, - цитирует Захарову ТАСС со ссылкой на программу «Право знать» на телеканале ТВЦ.

По словам директора департамента печати и массовой информации МИД РФ, следует сосредоточить усилия на повышении уровня развития государств Средней Азии, потому что «чем выше будет уровень развития этих государств, тем больше будет возможности у нас не допустить той угрозы, которая нависла над регионом со стороны Афганистана».