РПЦ выступает против референдума о судьбе Исаакиевского собора
Представители РПЦ выступают категорически против проведения референдума о передаче в пользование церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, заявила руководитель юридической службы Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега).
По ее мнению, все вопросы уже урегулированы федеральным законом, поэтому проведение референдума нецелесообразно.
Игумения также отметила, что факторы, тормозящие процесс передачи Исаакиевского собора, лежат вне правового поля.
«Я считаю, что закон позволяет это сделать сегодня, завтра и вчера позволял», - цитирует ТАСС слова руководителя юрслужбы.
При этом она не уточнила, когда РПЦ направит заявку для запуска процесса передачи собора.
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