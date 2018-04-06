В США выставлена на торги карта времен карибского кризиса
Секретная военная карта, принадлежавшая президенту США Джону Кеннеди, выставлена на интернет-аукцион в США.
Она представляет собой скрепленные скотчем две страницы карты Кубы, на которых обозначены находившиеся там военные объекты СССР. По ним США собирались наносить удары в случае дальнейшего обострения карибского кризиса. К карте приложены два листа сопроводительных заметок.
Документ датируется 27 октября 1962 года. Аукционный дом RR Auction оценил его в 20 тысяч долларов. Окончательная цена лота станет известна 11 апреля, передает РИА «Новости».
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