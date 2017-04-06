Выставка «Россия и «Известия»: 100 лет вместе» откроется в Москве

В Мультимедиа Арт Музее начинает работу выставка «Россия и «Известия»: 100 лет вместе», на которой представлены снимки корреспондентов газеты, иллюстрирующие ключевые этапы истории страны и демонстрирующие достижения отечественного фотоискусства.

В экспозицию включены карикатуры Бориса Ефимова, уникальные архивные документы, имевшие гриф «Секретно», и предметы, связанные с работой издательства. На выставке также представлены фотоработы Виктора Ахломова, Сергея Смирнова, Павла Трошкина, Дмитрия Бальтерманца и других мастеров.

В их объектив попали ключевые исторические моменты — поднятие флага победы над Сталинградом, приезд союзников на ялтинскую конференцию, встреча Юрия Гагарина после полета, отказ Бориса Ельцина от партбилета КПСС. Но помимо знаковых мероприятий фотографы «Известий» фиксировали и каждодневную жизнь страны, создавали коллективный портрет эпохи.

Кроме того, на выставке можно ознакомиться с архивными видео, а также множеством артефактов, собранных за 100 лет, которые позволяют увидеть «кухню» издательского процесса, тесно переплетенного с политикой.