Выставка лучших флористов России «Рождение формы» стартует в Москве

С 1 октября в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» стартует ежегодная выставка экстерьерных флористических объектов «Рождение формы», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В день открытия выставки всех гостей будут бесплатно угощать тыквенным супом от ресторана грузинской кухни «Мадам Галифэ» в холле оранжерейного комплекса.

На выставке можно будет увидеть работы более 100 лучших флористов из городов России.

Гости выставки смогут ознакомиться с арт-объектами до 1 января 2017 года.

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