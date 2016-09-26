Выставка лучших флористов России «Рождение формы» стартует в Москве
С 1 октября в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» стартует ежегодная выставка экстерьерных флористических объектов «Рождение формы», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В день открытия выставки всех гостей будут бесплатно угощать тыквенным супом от ресторана грузинской кухни «Мадам Галифэ» в холле оранжерейного комплекса.
На выставке можно будет увидеть работы более 100 лучших флористов из городов России.
Гости выставки смогут ознакомиться с арт-объектами до 1 января 2017 года.
Следующая новость Референдум в Азербайджане признали состоявшимся
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии