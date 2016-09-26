Выставка лучших флористов России «Рождение формы» стартует в Москве

С 1 октября в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» стартует ежегодная выставка экстерьерных флористических объектов «Рождение формы», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В день открытия выставки всех гостей будут бесплатно угощать тыквенным супом от ресторана грузинской кухни «Мадам Галифэ» в холле оранжерейного комплекса.

На выставке можно будет увидеть работы более 100 лучших флористов из городов России.

Гости выставки смогут ознакомиться с арт-объектами до 1 января 2017 года.