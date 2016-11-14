Выставка акул пройдет в московском зоопарке

Выставка акул в первый раз пройдет в московском зоопарке. Так называемая "Акулова неделя" откроется в середине декабря в "ЗооДепо" на новой территории зоопарка. В первый день выставка будет действовать бесплатно, однако точная дата открытия еще не определена.



На интерактивной выставке гости смогут увидеть гипсовые модели акул в натуральную величину. На общей площадке можно будет измерить свой рост в акулах с помощью граффити-ростомеров,- сообщает «Моссвет».



Посетители смогут пощупать зубы, плавники и хвост моделей морских хищников. Доставят их из музеев и частных коллекций. Каждая из них будет представлена в натуральную величину. Также их намечается оживить с помощью звука, характерного для этого хищника.