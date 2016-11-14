Выставка акул пройдет в московском зоопарке
Выставка акул в первый раз пройдет в московском зоопарке. Так называемая "Акулова неделя" откроется в середине декабря в "ЗооДепо" на новой территории зоопарка. В первый день выставка будет действовать бесплатно, однако точная дата открытия еще не определена.
На интерактивной выставке гости смогут увидеть гипсовые модели акул в натуральную величину. На общей площадке можно будет измерить свой рост в акулах с помощью граффити-ростомеров,- сообщает «Моссвет».
Посетители смогут пощупать зубы, плавники и хвост моделей морских хищников. Доставят их из музеев и частных коллекций. Каждая из них будет представлена в натуральную величину. Также их намечается оживить с помощью звука, характерного для этого хищника.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии