В США выставили на продажу Lamborghini Huracan за пять долларов
Владелец автомобиля Lamborghini Huracan выставил его на продажу, оценив всего в пять долларов.
Продавец отметил, что пробег машины составляет всего 64 километра. Впрочем, столь низкая цена роскошного средства передвижения объясняется просто – автомобиль горелый. Он представляет собой груду закопченного железа, в котором с трудом угадываются отдельные элементы машины.
В России цена нового Lamborghini Huracan, превышает 11 миллионов рублей, сообщает Nation News.
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