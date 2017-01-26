Высшее руководство Госдепа США отправилось в отставку из-за несогласия с Трампом

Во внешнеполитическом ведомстве США происходит самое большое за всю историю кадровое обновление, практически все высшее руководство Государственного департамента подало в отставку.

В частности, посты оставили заместитель госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди, помощники госсекретаря Джойс Барр и Мишель Бонд, а также Джентри Смит, который возглавлял управление по делам зарубежных миссий.

- Это самый большой единовременный исход сотрудников на коллективной памяти, и восстановиться после этого невероятно трудно, - цитирует руководившего аппаратом ведомства при Джоне Керри Дэвида Уэйда «Интерфакс» со ссылкой на газету The Washington Post.

Уэйд отметил, что найти замену этим людям из негосударственного сектора будет непросто.

По данным издания, массовые увольнения высокопоставленных сотрудников Госдепа обусловлены несогласием с планами новой администрацией США касательно американской внешней политики.

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Места: США
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