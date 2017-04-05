Высшая школа экономики попала в топ-100 лучших молодых вузов мира

Российский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) попал в рейтинг лучших в мире молодых университетов THE Young University Rankings, составленный британским изданием Times Higher Education.

Всего в рейтинг вошли более 200 молодых университетов из 48 стран. Высшая школа экономики оказалась единственным вузом из России, попавшим в топ. Университет получил 98 строчку рейтинга.

Лидером рейтинга второй год подряд стала швейцарская Федеральная политехническая школа в Лозанне, на второй строчке разместился Университет науки и технологий Гонконга, а завершает тройку лидеров Технологический университет Наньян (Сингапур).

«Из небольшого вуза, основанного группой энтузиастов, всего за 25 лет ВШЭ выросла в университет мирового уровня и получила общественное и научное признание не только в России, но и за рубежом», - прокомментировал успех университета научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин.

Рейтинг молодых университетов THE Young Universities Rankings составляется с учетом показателей, учитывающих известность учебного заведения среди студентов и работодателей, а также среди экспертов в мировой академической среде.

Вузы, попавшие в списки участников этих рейтингов, отбираются по критерию «возраст - не более 50 лет», а затем проходят дополнительную оценку по пяти основным направлениям: образовательная деятельность, исследовательская деятельность, показатели цитирования, международная известность и доход, сообщает «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Ученые назвали последствия неограниченного использования природных ресурсов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО