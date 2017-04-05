Высшая школа экономики попала в топ-100 лучших молодых вузов мира

Российский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) попал в рейтинг лучших в мире молодых университетов THE Young University Rankings, составленный британским изданием Times Higher Education.

Всего в рейтинг вошли более 200 молодых университетов из 48 стран. Высшая школа экономики оказалась единственным вузом из России, попавшим в топ. Университет получил 98 строчку рейтинга.

Лидером рейтинга второй год подряд стала швейцарская Федеральная политехническая школа в Лозанне, на второй строчке разместился Университет науки и технологий Гонконга, а завершает тройку лидеров Технологический университет Наньян (Сингапур).

«Из небольшого вуза, основанного группой энтузиастов, всего за 25 лет ВШЭ выросла в университет мирового уровня и получила общественное и научное признание не только в России, но и за рубежом», - прокомментировал успех университета научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин.

Рейтинг молодых университетов THE Young Universities Rankings составляется с учетом показателей, учитывающих известность учебного заведения среди студентов и работодателей, а также среди экспертов в мировой академической среде.

Вузы, попавшие в списки участников этих рейтингов, отбираются по критерию «возраст - не более 50 лет», а затем проходят дополнительную оценку по пяти основным направлениям: образовательная деятельность, исследовательская деятельность, показатели цитирования, международная известность и доход, сообщает «Интерфакс».